Требования Роспотребнадзора нужно соблюдать, а не спорить с ними или ставить под сомнение, заявил ФАН директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, академик Александр Гинцбург.

Напомним, что ведомство сообщило о продлении масочного режима. Некоторые ограничения могут быть сняты летом, отметили в Роспотребнадзоре.

«Есть распоряжение, есть законодательный акт, его нужно выполнять, а не игнорировать. Мы, как законопослушные граждане, должны следовать данным рекомендациям, и я сам эти требования выполняю», — рассказал Александр Гинцбург.

mil.ru / Минобороны России

Чтобы масочный режим сняли как можно быстрее, необходимо вакцинировать 70% населения, напомнил эпидемиолог.

«По поводу масочного режима и других усилений: они обязательно будут эффективны, но при этом мы должны вакцинировать 70% нашего населения. И сделать это нужно быстро. Тогда можно отменять масочные режимы. Нужно бороться с этим вирусом. Когда мы вакцинируем 70%, то маски снова будут ассоциироваться с украшением, которое носят в славном городе Венеции. Вакцинируйтесь обязательно», — рекомендует директор центра имени Гамалеи.

Ранее рекомендации Роспотребнадзора поддержал вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Решение ведомства продлить масочный режим положительно скажется на эпидемиологической ситуации, считает профессор. Он отметил, что принятые за последний год Роспотребнадзором меры были эффективны, поэтому ведомство в целом справилось с пандемией.