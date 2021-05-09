Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 12:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:09
Политика
Основатель «Музея Новороссии» высказался об инциденте с флагами во Владивостоке
12:07
Общество
Украинский ученый «сел в лужу» с заявлением о водном провале России в Крыму
12:07
Весь мир
Бездомные захватили легендарный пляж Лос-Анджелеса
12:05
Экономика
Компания Renault опубликовала изображения нового Megane E-Tech Electric
12:05
Общество
Клип на песню «Вечный огонь» сняли сотрудники УФСИН по Рязанской области
12:02
Общество
Эпидемиолог Гинцбург поддержал рекомендации Роспотребнадзора и призвал к вакцинации
12:01
Общество
Парад в честь Дня Победы в Севастополе возглавил легендарный танк Т-34
12:01
Происшествия
Полиция задержала двух человек после смертельной драки в Благовещенске
12:00
Общество
Смольный прокомментировал сбой в работе оборудования дамбы в Петербурге
12:00
Общество
Поэт в солдатской шинели: судьба барда-фронтовика Булата Окуджавы
11:59
Происшествия
Инспекторы поймали компанию беглецов-подростков, устроивших ДТП в Ленобласти
11:56
Шоу-бизнес
Галкин показал архивные фото своего деда, который участвовал в Сталинградской битве
11:56
Общество
Власти Липецка организовали парад Победы для столетнего ветерана ВОВ
11:54
Экономика
Илон Маск случайно обвалил курс Dogecoin
11:54
Общество
Воробьев исключил введение новых ограничений по COVID-19 в Подмосковье
11:53
Происшествия
Полиция Петербурга начала проверку по факту интимной переписки с участием ребенка
11:52
Шоу-бизнес
Волочкову раскритиковали за неуважение к ветеранам из-за поздравления с Днем Победы
11:47
Общество
Подвиг 19-летнего советского солдата Хайло вспомнили в День Победы
11:47
Политика
Бывший депутат ДНР назвал патриотизм неонацистов Украины предательством
11:45
Происшествия
Разбившийся на Камчатке вертолет Ми-2 нуждался в плановом техобслуживании
Все новости

Эпидемиолог Гинцбург поддержал рекомендации Роспотребнадзора и призвал к вакцинации

Общество
Эпидемиолог Гинцбург поддержал рекомендации Роспотребнадзора и призвал к вакцинации
Федеральное агентство новостей  / 

Требования Роспотребнадзора нужно соблюдать, а не спорить с ними или ставить под сомнение, заявил ФАН директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, академик Александр Гинцбург.

Напомним, что ведомство сообщило о продлении масочного режима. Некоторые ограничения могут быть сняты летом, отметили в Роспотребнадзоре.

«Есть распоряжение, есть законодательный акт, его нужно выполнять, а не игнорировать. Мы, как законопослушные граждане, должны следовать данным рекомендациям, и я сам эти требования выполняю», — рассказал Александр Гинцбург.

Эпидемиолог Гинцбург поддержал рекомендации Роспотребнадзора и призвал к вакцинации
mil.ru  / Минобороны России

Чтобы масочный режим сняли как можно быстрее, необходимо вакцинировать 70% населения, напомнил эпидемиолог.

«По поводу масочного режима и других усилений: они обязательно будут эффективны, но при этом мы должны вакцинировать 70% нашего населения. И сделать это нужно быстро. Тогда можно отменять масочные режимы. Нужно бороться с этим вирусом. Когда мы вакцинируем 70%, то маски снова будут ассоциироваться с украшением, которое носят в славном городе Венеции. Вакцинируйтесь обязательно», — рекомендует директор центра имени Гамалеи.

Ранее рекомендации Роспотребнадзора поддержал вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Решение ведомства продлить масочный режим положительно скажется на эпидемиологической ситуации, считает профессор. Он отметил, что принятые за последний год Роспотребнадзором меры были эффективны, поэтому ведомство в целом справилось с пандемией.

роспотребнадзор масочный режим центр гамалеи
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 246111 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 219040 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 152502 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 114552 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Политика 74326 6 мая 2021
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Все новости / Общество / Эпидемиолог Гинцбург поддержал рекомендации Роспотребнадзора и призвал к вакцинации
Рейтинг@Mail.ru