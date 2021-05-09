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Воронежцы впервые увидят на параде зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит»

Армия
Воронежцы впервые увидят на параде зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит»
 /  Пресс-служба ЗВО

Воронеж, 9 мая. В Воронеже на параде по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне жители и гости города впервые увидят зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит».

Перед парадом зенитно-ракетные комплексы прошли специальную подготовку. На них была нанесена символика 76-й годовщины Победы.

Кроме того, в рамках парада по центральным улицам Воронежа промаршируют более 1,8 тысячи военнослужащих 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, а также курсанты военных учебных заведений и сотрудники силовых ведомств. В мероприятии будут задействованы 86 единиц военной техники.

Стоит отметить, что зенитно-ракетные комплексы С-300 постоянно находятся на боевом дежурстве в Воронежской области. Основной их задачей является защита от нападения с воздуха важных государственных объектов и промышленных предприятий.

Ранее стало известно, что легендарные танки Т-34 по открыли проход техники по Красной площади в Москве по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

россия воронеж парад победы
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