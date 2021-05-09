Путин и Рахмон возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата после парада Победы

Москва, 9 мая. Президент РФ Владимир Путин вместе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном почтили память павших во времена Великой Отечественной войны солдат.

Лидеры стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Путин и Рахмон сделали это после завершения традиционного парада Победы и таким образом почтили память погибших в период с 1941 года по 1945 год.

Владимир Путин высоко оценил состоявшийся на Красной площади военный парад, посвященный Великой Победе. Глава государства рассказал об этом журналистам после завершения шествия.