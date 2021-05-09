Цирк Курска возобновил работу патриотической программой «Салют Победы»

Курск, 9 мая. Цирк Курска возобновил работу, представив программу «Салют Победы». Ее организатором выступил Росгосцирк.

Постановка посвящена медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией. На открытии новой программы побывали губернатор Курской области Роман Старовойт и гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Перед началом постановки глава региона наградил медиков.

На представлении присутствовало множество гостей, в том числе молодежь. К тому же известно, что областные власти договорились с Росгосцирком о вводе в эксплуатацию гостиницы курского цирка. Это первое за десять лет здание, построенное с нуля для артистов.

Народный артист, дрессировщик Эдгард Запашный ранее рассказал, что введенные против РФ санкции никак не повлияли на работу цирка. Гастроли артистов продолжаются. К тому же имеет место сотрудничество с другими странами, подчеркнул он.