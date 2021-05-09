Парад Победы в Москве завершил пролет штурмовиков Су-25БМ

Москва, 9 мая. Торжественный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился в российской столице пролетом звена штурмовиков Су-25БМ.

Авиационная часть парада стала финальной для всего мероприятия. В ней приняли участие 76 самолетов и вертолетов ВКС РФ. После винтокрылых машин Ми-8, Ми-24, Ми-35 и Ка-52 в небе над российской столицей пролетел стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» в сопровождении четверки новейших истребителей Су-35С.

Звено штурмовиков Су-25БМ прошло над Красной площадью последним участником парада Победы, самолеты окрасили небо над Москвой в цвета российского государственного флага.