Патриарх Кирилл поздравил Путина и Собянина с Днем Победы

Москва, 9 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина с Днем Победы.

В ходе поздравления патриарх отметил вклад церкви в работу по сохранению памяти о народном подвиге. Текст поздравления главы РПЦ опубликован на сайте Московской городской епархии. Сохранение памяти о войне является важнейшим в воспитании детей и молодежи, заявил он.

Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко также направил поздравления президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, 9 Мая имеет судьбоносное значение для народов обеих стран.