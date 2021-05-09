Президент РФ поделился впечатлениями от парада Победы в Москве

Москва, 9 мая. Высокую оценку параду Победы, который состоялся на Красной площади Москвы в честь 76-й годовщины завершения Великой Отечественной войны, дал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер пообщался с журналистами после окончания парада Победы, передает РИА Новости. Он ответил на вопрос, понравилось ли ему шествие.

«Отлично», — поделился впечатлениями Владимир Путин.

Президент Российской Федерации Владимир Путин также обратился к гражданам в День Победы. Он сделал это перед началом парада. Глава государства торжественно поздравил ветеранов ВОВ и всех военнослужащих.