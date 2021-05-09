Сборная России по футболу поздравила ветеранов с 76-летием Победы в ВОВ

Москва, 9 мая. Футбольная сборная России поздравила соотечественников и ветеранов с Днем Победы.

Пресс-служба национальной сборной России по футболу в праздничный день 9 Мая опубликовала пост, посвященный Дню Победы. Он был размещен в Instagram-аккаунте команды.

«Вечная память всем, кто трудился в тылу, сражался на фронте и отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины! Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм. С великим праздником!» — говорится в сообщении.

Летом сборная России по футболу выступит на чемпионате Европы. Семь матчей турнира пройдут на петербургском стадионе «Газпром Арена». В Евро-2020 примут участие 24 национальные сборные.

Ранее футболистов сборной России и тренера команды Станислава Черчесова наградили за выступление на ЧМ-2018. Игроки и наставник получили специальную медаль и почетную грамоту.