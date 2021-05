Беременная Меган Маркл записала видеообращение к американцам

Лос-Анджелес, 9 мая. Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая сейчас находится в ожидании ребенка, выразила опасения за судьбы женщин, которые из-за пандемии оказались в более уязвимом положении.

Маркл вместе с супругом, принцем Гарри должна была принять участие в благотворительном вечере Vax Live: The Concert to Reunite the World. Однако на мероприятии внук Елизаветы II появился один. Позже герцогиня Сассекская записала для этого проекта видеообращение.

По ее словам, мысли о нерожденной дочери заставляют задуматься о всех женщинах и девушках, положение которых стало еще уязвимее из-за пандемии коронавируса. Меган Маркл заявила, что прежде всего пострадали цветные женщины, лившиеся работы. Супруга принца Гарри привела статистику, согласно которой с начала пандемии более 5 миллионов представительниц прекрасного пола были уволены.

«Ожидается, что еще 47 миллионов женщин во всем мире окажутся в крайней нищете», — с горечью сообщала Меган.

После отказа от королевских привилегий герцоги Сассекские создали собственную благотворительную организацию, которую назвали в честь сына, — Archewell. Одним из первых проектов фонда стала помощь с питанием людям, оказавшимся в беде – в частности, во время стихийных бедствий и катастроф.

Недавно супруга принца Гарри сообщила, что написала свою первую детскую книгу под названием «Скамейка». На литературный дебют ее вдохновили отношения мужа и сына Арчи.