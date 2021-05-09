Прогулка на воде, автопробег и персональные концерты: как в СК поздравили ветеранов ВОВ

Москва, 9 мая. Сотрудники Следственного комитета РФ по всей стране провели масштабные мероприятия в рамках празднования Дня Победы. Каждый регион по-своему тепло поздравил ветеранов.

День Победы имеет особое значение для всех жителей нашей огромной страны. Представители СК РФ чтят память павших в боях Великой Отечественной войны и чествуют ветеранов. В этом году региональные управления ведомства устроили в честь ковавших Великую Победу торжественные марши, речные прогулки, персональные концерты и даже автопробег.

Сотрудники СК вместе с ветеранами подпевали «Смуглянку» и «Темную ночь», зачитывали стихотворения на военную тематику и наблюдали за выступлениями детских ансамблей. Также они принимали участие в акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», «Письмо Победы», «Сад памяти» и многих других.

В Крыму офицеры СК организовали патриотический автопробег через полуостров по маршруту Севастополь — Керчь. Работники чеченского отделения поздравили ветерана, который через месяц отметит свой вековой юбилей. А 95-летний ветеран из Иркутской области сам встретил поздравляющих с баяном в руках.

Следственные управления СК России на постоянной основе облагораживают места захоронения солдат, павших в период Великой Отечественной войны. Сотрудники не только сами ухаживают за обелисками, но и привлекают для работы своих детей, воспитывая в подрастающем поколении патриотические взгляды.

Наши предки плечом к плечу защищали Родину и заплатили огромную цену за победу над фашизмом. Низкий поклон и бесконечная благодарность дорогим победителям, уважаемым ветеранам и труженикам тыла!