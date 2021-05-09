Турция после открытия может лишить туристов обслуживания all inclusive и спа

Анкара, 9 мая. После возобновления приема отдыхающих из России, с 1 июня, Турция может убрать систему обслуживания all inclusive, а также шведский стол и спа из-за коронавируса.

По данным газеты Turizmguncel, после окончания локдауна 17 мая Турция начнет стабилизацию работы туристической сферы. Функционировать смогут объекты, получившие «сертификат безопасного туризма», хотя открытыми будут все отели, соблюдающие меры безопасности.

В связи с нестабильной обстановкой заполняемость отелей будет уменьшена, при них организуют ПЦР-тестирование, а также заменят шведский стол на обслуживание по меню и закроют спа-салоны.

«Жесткие условия также будут действовать аэропортах и трансферных службах», — приводит «Турпром» фрагмент из публикации Turizmguncel.

В Турции рассчитывают, что летний сезон начнется в июне. Это произойдет при условии, что число выявляемых за сутки случаев COVID-19 не будет превышать 5 тыс. Эксперты преимущественно делают ставку на август.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией 15 апреля в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республике. Ограничения будут действовать до 1 июня. В настоящее время в стране действует локдаун.