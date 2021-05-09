Российские банки подняли ставки по депозитам

Москва, 9 мая. Условия по депозитным вкладам в российских банках скорректированы на фоне повышения ключевой ставки Центробанка РФ.

Открыть вклад в кредитной организации граждане смогут по новым, более выгодным условиям. В конце апреля ЦБ сообщил, что показатель ключевой ставки прибавил 0,5% — до 5%. Вслед за этим банки начали увеличивать ставки по депозитам. Так, с 7 мая Сбербанк повысил ставку по промовкладу «Дополнительный процент». Теперь максимальная ставка при вложениях на два или три года составляет 5% годовых. В Альфа-банке ставки по вкладам сроком на один-два года прибавили 0,3–0,5% годовых, а по депозитам сроком до трех лет показатель вырос до 6%, пишет Forbes.

По прогнозам экспертов, на рынке ожидается умеренный рост ставок и появление специальных предложений с повышенным процентом. Представители финансовых организаций сообщили, что планируется дальнейшее улучшение условий для пенсионеров, зарплатных клиентов и социальных категорий.

Старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова ранее спрогнозировала, что доходность вкладов может превысить инфляцию.