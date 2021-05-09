Парад Победы в Москве возглавили легендарные танки Т-34

Москва, 9 мая. Легендарные танки Т-34 по традиции открыли проход техники по Красной площади в Москве по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Следом за танками Т-34 проследовала группа легкой колесной техники, в состав которой вошли боевые бронированные машины «Тайфун-ВДВ», а также «Тайфун-ПВО», которые демонстрируются впервые. В группу тяжелой гусеничной техники включены новейшие танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата».

Кроме того, в рамках парада по Красной площади пройдут ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», самоходные артиллерийские орудия «Мста-С» и «Коалиция-СВ», а также тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

Стоит отметить, что 9 мая военные парады пройдут в 28 городах России. Один из самых крупных парадов состоится в Санкт-Петербурге. По Дворцовой площади пройдут парадные расчеты и военная техника, а над городом пролетит армейская авиация.