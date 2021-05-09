ФАН публикует первые фото с парада в Симферополе в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ

Симферополь, 9 мая. С самого утра в Симферополе аншлаг: переполненный общественный транспорт везет людей в центр города, где проходит парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На площади Ленина многолюдно, играют фронтовые песни, на экранах транслируют военные фильмы и вид площади с высоты птичьего полета. Люди скандируют «Ура!» и фотографируются с солдатами на фоне военной техники.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

В 10:00 с площади Амет-Хана Султана в сторону площади Куйбышева стартовало торжественное шествие. В составе колонны по проспекту Кирова прошли парадные расчеты частей Симферопольского гарнизона, учащиеся академии МВД, МЧС, кадетского корпуса и Юнармии.

Также жителей и гостей крымской столицы впечатлила механизированная колонна военной техники, состоящая из более 75 единиц боевой техники, в том числе бронетранспортеров БТР-82А, бронеавтомобилей «Рысь» и «Тайфун», а также зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-С» и «Оса».

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Мероприятие проходит в соответствии с требованиями Роспотребнадзора — на пропускных пунктах можно приобрести медицинские маски и воспользоваться антисептиком.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как в одном из симферопольских МКД поздравили ветеранов и детей войны.