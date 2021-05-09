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Tesla повысила цены на Model 3 и Model Y

Экономика
Tesla повысила цены на Model 3 и Model Y
tesla.com  /  Tesla

Лос-Анджелес, 9 мая. Компания Tesla увеличила стоимость электромобилей Model 3 и Model Y. Цены на эти модели в 2021 году повышаются уже не в первый раз.

Начальная цена седана Model 3 в комплектации Standart Range Plus составляет 40 690 долларов, а модели с увеличенным запасом хода Long Range AWD — 49 690 долларов. Максимальное исполнение Performance обойдется покупателям в 58 190 долларов.

Кроссовер Model Y в комплектации Long Range AWD предлагается за 52 690 долларов. Стоимость комплектации Performance, в свою очередь, достигла 62 190 долларов.

Tesla уже поднимала цены на Model 3 и Model Y этой весной. В конце апреля обе модели подорожали на 500 долларов каждая, однако тогда рост цен затронул лишь отдельные комплектации.

Американская компания ранее перенесла запуск завода по выпуску электромобилей в Германии на полгода. Изначально планировалось, что предприятие начнет работу в нынешнем июле.

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