Президент Абхазии поздравил ветеранов ВОВ по случаю Дня Победы

Сухум, 9 мая. Президент Абхазии Аслан Бжания в своем обращении по случаю Дня Победы поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают на территории республики.

По его словам, праздник объединяет все поколения граждан Абхазии и вписан в судьбу каждого человека. Бжания напомнил, что на фронт из республики было направлено более 50 тысяч солдат, из которых более 17 тысяч погибли на полях сражений.

«Дорогие ветераны, живите долго и счастливо! Оставайтесь много лет в строю в сражении за подрастающее поколение, его воспитание в духе патриотизма, любви к своей Родине», — говорится в поздравлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы. Речь главы государства прозвучала перед началом парада на Красной Площади.