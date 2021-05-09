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Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 9 мая

  /   Обновлено: 09 мая 2021 11:13
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 9 мая
pixabay.com

Москва, 9 мая. Российские врачи выявили 8419 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Новые случаи заболевания подтвердили в 82 регионах РФ. Более 16% пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких признаков заболевания. Выявить таких больных удалось благодаря тестированию на коронавирус по всей стране.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в стране с начала 2021 года. Врачи используют для процедуры препарат «Спутник V». Всего 4,8 млн случаев COVID-19 подтвердили в России.

россия коронавирус оперштаб
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