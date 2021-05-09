По Красной площади в Москве прошли маршем 37 парадных расчетов

Москва, 9 мая. Главный военный парад в честь Дня Победы продолжается на Красной площади. Свое шествие завершили участники пеших колонн.

Как сообщается, в рамках московского парада Победы маршем прошли 37 парадных расчетов. В данный момент ожидается проход механизированной колонны.

Среди боевых машин можно увидеть свыше 190 единиц военной и специальной техники — исторической и современной. После зрители смогут оценить авиачасть парада, в которой будут участвовать 23 вертолета и 53 самолета ВКС РФ.

Стоит отметить, что в этом году в шествии участвовал уникальный парадный расчет Всевеликого войска Донского, который включил в себя казаков-буддистов.