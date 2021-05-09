Нарисовавшая на камне флаг Конфедерации американка может лишиться родительских прав

Нью-Йорк, 9 мая. Женщину из северной части штата Нью-Йорк могут оставить без опеки над своим ребенком в рамках судебного разбирательства.

Пара американцев после развода решила изменить совместную юридическую опеку над несовершеннолетним ребенком. Мать девочки хочет, чтобы отец видел ребенка лишь каждые вторые выходные, а мужчина требует единоличную опеку. Он заявил в суде, что его дом больше подходит для дочери. Мужчина аргументировал это тем, что возле дома его экс-супруги находится камень с изображением флага Конфедерации. Об этом сообщает Fox News. Адвокат юной американки утверждает, что недовольство суда флагом всплыло абсолютно неожиданно и без видимых к тому предпосылок.

«Привлечение политики в суд по семейным делам — это, вероятно, самое худшее, что вы могли бы сделать», — заявил адвокат, представляющий интересы ребенка.

В рамках суда обвинительная сторона отметила, что девочка принадлежит к смешанной расе. Нарисованный флаг Конфедерации не отвечает интересам юного жителя штата, поскольку мать должна поощрять ребенка в принятии свою идентичность. Судьи пришли к выводу, что «присутствие флага Конфедерации», если «рассматривать его прагматически», является символом, «разжигающим и без того напряженные отношения в США». Они постановили, что если камень не будет удален до 1 июня, то решение об опеке будет пересмотрено.

Флаг Конфедерации, использовавшийся в войне между северными и южными штатами, многие ассоциируют с рабовладельчеством и расизмом, так как Конфедерация Соединенных Штатов была против отмены рабства, что и послужило поводом для войны. После убийства Джорджа Флойда полицией в Миннеаполисе использование флага Конфедерации стало предметом пристального внимания.

Ранее в торговом центре в городе Авентура (штат Флорида, США) произошла перестрелка. Сообщается, что в результате стрельбы ранения получили три человека.