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Вучич указал на весомый вклад Сербии в развитие Евросоюза

Политика
Вучич указал на весомый вклад Сербии в развитие Евросоюза
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Белград, 9 мая. Сербия внесет свой вклад в становление Евросоюза, заявил президент республики Александр Вучич 8 мая на приеме в честь Дня Европы.

Полноправное участие Белграда в деятельности ЕС будет лишь способствовать развитию и улучшению объединения, говорится в сообщении.

По случаю празднования Дня Европы Александр Вучич обратился к гражданам Сербии и ЕС. Он подчеркнул, что 9 Мая отмечается Великая Победа, которую одержали ценой больших потерь.

Ранее стало известно, что Сербия не будет вводить антироссийские санкции даже под давлением Европейского союза.

санкции евросоюз сербия вучич
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