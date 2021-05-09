Вучич указал на весомый вклад Сербии в развитие Евросоюза

Белград, 9 мая. Сербия внесет свой вклад в становление Евросоюза, заявил президент республики Александр Вучич 8 мая на приеме в честь Дня Европы.

Полноправное участие Белграда в деятельности ЕС будет лишь способствовать развитию и улучшению объединения, говорится в сообщении.

По случаю празднования Дня Европы Александр Вучич обратился к гражданам Сербии и ЕС. Он подчеркнул, что 9 Мая отмечается Великая Победа, которую одержали ценой больших потерь.

Ранее стало известно, что Сербия не будет вводить антироссийские санкции даже под давлением Европейского союза.