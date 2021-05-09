В Петербурге на Дворцовой площади проходит парад в честь 76-летия Победы в ВОВ

Санкт-Петербург, 9 мая. Парад в Петербурге в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10:00 с минуты молчания.

В торжественной части парада Победы на Дворцовой площади принимают участие более 4 тысяч военнослужащих и около 200 единиц боевой техники Западного военного округа. В состав механизированной парадной колонны вошли танки, зенитные ракетные комплексы и самоходные артиллерийские установки.

Также на параде Победы задействована механизированная колонна ЗВО, которая состоит из более чем 150 единиц специальной техники. Известно, что транспортные средства украшены праздничной символикой, а именно — флагами и эмблемами.

Посмотреть на торжественное мероприятие приехал губернатор Петербурга Александр Беглов. Отмечается, что градоначальник поприветствовал ветеранов, появившись со стороны Зимнего дворца.

Ранее главный военный парад России в честь Дня Победы стартовал на Красной площади в Москве.