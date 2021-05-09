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Юлия Савичева поделилась эмоциями от поездки в город детства

Шоу-бизнес
Юлия Савичева поделилась эмоциями от поездки в город детства
instagram.com  /  @yuliasavicheva

Москва, 9 мая. Выпускница второго сезона «Фабрики звезд» Юлия Савичева посетила родной город Курган и рассказала об эмоциях от этой поездки.

Певица сообщила на своей странице в Instagram, что визит в город детства ее по-настоящему воодушевил. По словам Савичевой, за последние пять–десять лет Курган заметно преобразился и сегодня выглядит процветающим.

Исполнительница также порассуждала о различиях городов и регионов. Она отметила, что мегаполисы отличаются от небольших городов стремительностью жизни. Савичева перечислила некоторые особенности Кургана, например, говор местных жителей и их привычку использовать слово «поребрик» вместо «бордюр» или «маленько» вместо «немного».

«Но в целом главной отличительной чертой для меня остается душевность, которой в мегаполисах гораздо меньше, чем в маленьких городах», — поделилась с подписчиками певица.

Юлия Савичева рассказывала в одном из интервью, куда пропали участники «Фабрики звезд». По словам певицы, некоторые из них продолжают заниматься музыкой, но при этом не могут похвастаться медийностью.

курган певица савичева
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Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Савичева поделилась эмоциями от поездки в город детства
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