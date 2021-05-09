Мария Захарова поздравила сограждан с Днем Победы

Москва, 9 мая. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поздравила россиян с Днем Победы.

Захарова опубликовала в соцсети Facebook поздравительное сообщение. Она отметила, что власти страны сделают все необходимое для сохранения памяти о павших защитниках страны в Великой Отечественной войне.

«С 9 Мая! С Днем Победы! Великий праздник, прославленный подвигом нашего народа. И мы сделаем все, чтобы светлая память о героях жила, вопреки наветам», — написала Захарова и сопроводила публикацию фотографиями своих дедов — Юрия Ивановича Захарова и Владислава Григорьевича Мачулко.

Ранее Захарова рассказала о готовности МИД России отменить часть санкций против стран Запада.