Афроамериканец ранил двух женщин и четырехлетнюю девочку в центре Нью-Йорка

Нью-Йорк, 9 мая. Мужчина несколько выстрелил в женщину и ребенка на Таймс-сквер. Стрелок скрылся с места происшествия. Полиция ищет преступника.

Очевидцы рассказали, что между четырьмя мужчинами разгорелся спор, в результате которого один из оппонентов вытащил пистолет и открыл огонь. Ранения получили три человека, включая четырехлетнюю девочку. Их госпитализировали. В настоящее время они находятся в удовлетворительном состоянии. Стрелок скрылся с места происшествия. В настоящее время неизвестно, были ли у преступника сообщники.

Полиция ищет злоумышленника, который попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах запечатлен молодой темнокожий мужчина.

Ранее нью-йоркский стрелок Габриэль Уилсон был задержан полицией, сообщал ФАН. Подозреваемый открыл огонь на рабочем месте, погибли несколько человек.