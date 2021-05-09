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Общество
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«Этот день в истории». Что произошло 9 мая, праздники, факты, люди

  /   Обновлено: 09 мая 2021 11:25
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 9 мая, праздники, факты, люди

9 мая в России и других странах празднуется День Победы. В этот день мы чествуем подвиг Красной Армии и советского народа, разгромивших нацистскую Германию в Великой Отечественной войне. Каждый год 9 мая в городах России проводятся гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк», торжественный Парад Победы и другие патриотические мероприятия. Мы отдаем дань уважения погибшим в годы войны и ветеранам, защитившим нашу Родину и освободившим захваченные фашистами страны.

В 1995 году в Москве открыли «Памятник Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» на Поклонной горе. Автором проекта стал художник и скульптор Зураб Церетели. Об этом и других важных событиях — в новом выпуске проекта «Этот день в истории».

праздники история день победы 9 мая этот день в истории
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