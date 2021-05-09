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Якутские артисты исполнили песню «День Победы» на родном языке

Общество
Якутские артисты исполнили песню «День Победы» на родном языке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Якутск, 9 мая. Известную всем россиянам песню «День Победы» исполнили на русском и якутском языках 8 мая в Якутии.

Ровно в полдень 8 мая на центральных улицах российских городов в рамках акции «Голос Победы» из громкоговорителей раздался голос Юрия Левитана, сообщивший об окончании ВОВ. Следом за ним организаторы акции включили песню «День Победы» в исполнении Льва Лещенко. В Якутии она прозвучала и на якутском языке в исполнении артистов Адрианы и Мирослава Егорова.

Знаменитую песню, посвященную победе в войне, впервые перевели на якутский язык в 2020 году в связи с празднованием 75-летия годовщины Дня Победы в ВОВ. Перевод композиции состоялся в рамках партийного проекта «Историческая память».

Онлайн-концерт в честь Победы в Великой Отечественной войне прошел в Соединенных Штатах Америки. Россияне, которые проживают в разных городах США, выступили на концерте с песнями «Синий платочек», «Смуглянка», «Катюша», «Темная ночь» и «День Победы».

лещенко день победы левитан
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