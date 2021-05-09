Экс-премьер Украины назвал фантазией условие Кравчука для нормализации отношений с РФ

Киев, 9 мая. Слова первого президента Украины Леонида Кравчука об условии восстановления отношений с Россией являются фантазией. Об этом заявил экс-премьер Незалежной Николай Азаров.

Кравчук ранее назвал урегулирование ситуации в Донбассе в пользу Киева обязательным условием для нормализации отношений с Москвой.

«Это заявление относится к разряду фантазий этого человека, который, мне кажется, давным-давно живет в другой реальности», — оценил Азаров высказывание первого президента Украины.

Бывший премьер отметил, что основой для урегулирования ситуации является соглашение, которое одобрено Советом Безопасности ООН. Однако сейчас Киеву удается избегать выполнения условий из-за позиции Франции и Германии, которые «смотрят на ситуацию нейтрально».

Ранее Николай Азаров рассказал о подорожании на Украине продуктовых товаров, которые традиционно приобретают к празднику Пасхи.