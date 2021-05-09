Китай осудил использование прав человека со стороны США

Пекин, 9 мая. США используют права человека для подавления стран, не желающих подчиняться Вашингтону, сообщил глава Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами Линь Сунтянь.

По словам китайского представителя, человеческие права не являются монополией Соединенных Штатов. Это общее стремление всех народов. Вашингтон беспокоится исключительно о своих целях и гегемонии, а не о соблюдении прав человека, считает Линь Сунтянь. Он добавил, что западные страны не имеют такого права и должны стыдиться подобных упоминаний.

Как стало известно ранее, МИД Китая упрекнул США в «нечистой совести» по вопросу Синьцзяна.