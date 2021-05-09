Спасатели потушили полыхающий жилой дом в крымском селе Табачное

Симферополь, 9 мая. Более шести часов понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать крупное возгорание в многоквартирном доме в селе Табачное. Предварительно, во время ЧП погиб один человек.

Сейчас личность погибшего устанавливается. Прокуратура Бахчисарайского района организовала проверку по факту случившегося, сообщили в ведомстве.

Крупное возгорание случилось вечером 8 мая. Сообщение поступило в диспетчерскую службу в 22:50 по московскому времени, сообщал сайт 360tv.ru.

Пламя охватило кровлю жилого дома, расположенного на улице Школьной. На месте ЧП работали 42 человека личного состава МЧС и 12 единиц спецтехники, писал ФАН.