Китай приостановил участие в стратегическом экономическом диалоге с Австралией

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о первых учениях китайского авианосца «Шаньдун» в Южно-Китайском море, ухудшающихся отношениях между Австралией и КНР на фоне более взвешенной позиции Новой Зеландии, растущем количестве столкновений между армией и этническими вооруженными группировками в Мьянме, а также борьбе с терроризмом на Филиппинах и в Таиланде.

Южно-Китайское море

Авианосная ударная группа ВМС НОАК во главе с авианосцем «Шаньдун» провела свои первые плановые учения в северной части Южно-Китайского моря (ЮКМ).

Практически весь апрель другой китайский авианосец, «Ляонин», отрабатывал задачи в ЮКМ, после чего вернулся в Восточно-Китайское море. Официальный представитель ВМФ КНР Гао Сючэн заявил, что в будущем Военно-морской флот Китая продолжит проводить аналогичные плановые учения.

Таким образом Пекин старается обеспечить постоянное присутствие своих кораблей в проблемных акваториях. Усиление происходит на фоне продолжающегося конфликта с Филиппинами за спорные районы Южно-Китайского моря, а также более масштабного противостояния вокруг Тайваня с США и их региональными союзниками — Японией и Австралией.

«Шаньдун» (Type 002) является вторым авианосцем в составе ВМФ НОАК и первым, построенным в самом Китае. Корабль введен в эксплуатацию в 2019 году, вслед за «Ляонином» (Type 001), который был куплен у Украины в 1998 году якобы для развлекательных целей, но вместо этого был достроен и модернизирован.

Shandong aircraft carrier's still operating in the South China Sea. pic.twitter.com/EUhiatdrvW — Duan Dang (@duandang) May 5, 2021

Австралия

6 мая Китай приостановил на неопределенный срок свое участие в экономическом диалоге с Австралией.

«Недавно некоторые официальные лица австралийского правительства предприняли ряд мер, нарушающих нормальные обмены и сотрудничество между Китаем и Австралией из-за мышления времен холодной войны и идеологической дискриминации», — говорится в заявлении Государственного комитета по развитию и реформам КНР.

Китайско-австралийский стратегический экономический диалог был запущен в 2014 году, но фактически уже с 2017 года стороны не проводили встречи в данном формате.

Пекин пока скорее приостановил, а не отменил сотрудничество. Китайцы также не предприняли никаких действий по ограничению закупок своего главного товара — австралийской железной руды. Таким образом, этот шаг является в значительной степени символическим и призван показать недовольство текущей политикой Канберры в отношении КНР.

Breaking: Beijing has cut off all diplomatic contact with the Australian government under the China-Australia Strategic Economic Dialogue | @ErykBagshaw https://t.co/4CYLq3DliD — The Sydney Morning Herald (@smh) May 6, 2021

Двусторонние отношения обострились в 2018 году, когда Австралия стала первой страной, публично запретившей китайскому технологическому гиганту Huawei доступ к развертыванию сети 5G. Ситуация ухудшилась в прошлом году, когда Канберра призвала провести расследование происхождения коронавируса, на что Китай ответил торговыми тарифами на экспорт ряда австралийских товаров.

В апреле австралийское правительство аннулировало соглашения между КНР и штатом Виктория, заключенные в рамках китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс — один путь», как не соответствующие внешнеполитическим интересам страны.

В последнее время новый министр обороны Австралии Питер Даттон занял еще более жесткую позицию в отношении Китая. Он призвал рассмотреть возможность отмены сделки стоимостью 506 млн долларов о передаче порта Дарвин в аренду на 99 лет китайской компании Landbridge.

Australia Is Reviewing China’s Ownership of a Darwin Porthttps://t.co/WyfzNV6bKQ — Pham Quang Vinh (@vinhlhq2015) May 4, 2021

Новая Зеландия

Разногласия между Новой Зеландией и ее главным торговым партнером Китаем становится все труднее примирить, поскольку роль Пекина в мире растет и меняется, заявила премьер-министр Джасинда Ардерн 3 мая во время выступления на китайском бизнес-саммите в Окленде.

«Ни для кого здесь не секрет, что по мере того, как роль Китая в мире растет и меняется, различия между нашими системами, а также интересы и ценности, которые формируют эти системы, становится все труднее примирить», — сказала Ардерн.

Таким образом премьер попыталась продемонстрировать более жесткую позицию по отношению к Китаю после того, как страна столкнулась с давлением со стороны некоторых западных союзников.

Поводом для критики стало заявление 20 апреля министра иностранных дел Нанаи Махуты, что Новой Зеландии будет «неудобно» расширять роль разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes), в который также входят Австралия, Канада, Великобритания и США.

New Zealand's Ardern says differences with China becoming harder to reconcile https://t.co/Jr441aGSIA pic.twitter.com/QCznoNZ6jQ — Reuters (@Reuters) May 2, 2021

5 мая парламент Новой Зеландии заявил, что в китайском Синьцзяне в отношении уйгуров имеют место серьезные нарушения прав человека.

В ответ китайское посольство в Веллингтоне раскритиковало Новую Зеландию за беспочвенные обвинения и вмешательство во внутренние дела Китая. Однако уже на следующий день официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь положительно охарактеризовал отношения между двумя странами.

Дело в том, что все новозеландские партии поддержали заявление по Синьцзяну, но только после того, как из текста исключили слово «геноцид», заменив его на «серьезные нарушения прав человека». Глава МИД страны Наная Махута также защитила решение не использовать термин «геноцид», отметив, что он неоднократно вызывал озабоченность у Китая.

Новая Зеландия пытается, с одной стороны, удержать собственную более нейтральную позицию в отношении Китая, а с другой — сохранить единство с коллективным Западом по вопросам базовых ценностей.

Мьянма

3 мая в округе Пегу (Баго) на юге страны в результате взрыва посылки с бомбой погибли пять человек, в том числе местный депутат от оппозиционной «Национальной лиги за демократию» Тет Вин Хлайн и трое полицейских, поддерживающих движение гражданского неповиновения. Еще одному правоохранителю оторвало обе руки.

Спустя два дня известный боец смешанных единоборств Пхо То получил ранения в результате случайного взрыва во время установки самодельного взрывного устройства. Две других бомбы сработали неподалеку от места первого инцидента, у парка Кандочжи. По данным полиции, он занимался изготовлением СВУ в своем спортзале в янгонском районе Бахан.

В последние время в Мьянме растет количество нападений на государственные учреждения и военные объекты с применением самодельных бомб. Правоохранители обвиняют в атаках участников протестного движения, у которых остается все меньше возможностей противостоять военным властям.

Bago : NLD representative Thet Win Hlaing was assassinated during a bomb blast with 4 other CDM participants by the SAC. Moreover, his wife is now detained with no apparent reason. #WhatsHappeningInMyanmar #May5Coup pic.twitter.com/Yj6jyhyTBs — AyeAyeSann (@AyeAyesann) May 5, 2021

3 мая вооруженная этническая группировка «Армия независимости Качина» (KIA) сбила боевой вертолет ВВС Мьянмы во время ожесточенных столкновений недалеко от города Момаук в штате Качин на севере страны.

С прошлой недели боевые действия между KIA и армией Мьянмы (Тамадо) усилились в районе населенных пунктов Момаук, Мохньин, Банмо и Швегу. По данным официального представителя «Армии независимости Качина» полковника Но Бу, около 30 мьянманских военнослужащих погибли и более 200 были ранены.

5-я бригада «Каренской национально-освободительной армии» (KNLA), которая является военным крылом «Каренского национального союза» (KNU), заявила, что с 27 марта по начало мая произошло 407 столкновений в штате Карен, в ходе которых были убиты 194 военнослужащих Тамадо, 220 человек получили ранения. Также погибли девять членов KNLA и еще 10 были ранены.

Военные Мьянмы нанесли 47 артиллерийских и 27 авиаударов по району расположения 5-й бригады. Также по данным этнической группировки, в результате авианалетов погибли 14 мирных жителей, 28 человек ранены, разрушено 20 домов и две школы.

2 и 3 мая в штате Чин, недалеко от границы с Индией, «Силы обороны Чинленда» (CDF) совершили серию нападений на блокпосты Тамадо, в результате чего были убиты в общей сложности девять военнослужащих и еще 10 человек получили ранения. Группировка была сформирована в начале апреля из этнических чинов для борьбы с армией Мьянмы.

5 мая «Армия национального демократического альянса Мьянмы» (MNDAA), состоящая из этнических китайцев Коканга, сообщила о захвате поста Тамадо возле Мангбана в регионе Северный Шан. В ходе столкновения убит 31 военнослужащий армии Мьянмы. MNDAA удалось захватить оружие и боеприпасы.

???????? El Ejército de Liberación Nacional Karen (KNLA) toma y quema otro puesto militar del Tatmadaw.



Según las declaraciones del KNLA desde el 27 de marzo han matado a 194 soldados y herido a 220. Mientras ellos habrían perdido a 9 y tendrían 10 heridos.pic.twitter.com/qdRbc0aDxE — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) May 7, 2021

5 мая возле Мандалая около двух десятков неизвестных лиц напали на охрану распределительной станции нефтегазопровода, ведущего в Китай. В результате атаки были зарезаны три охранника, но сам объект не пострадал.

Хотя ранее протестующие угрожали организовать взрывы 800-километровых трубопроводов, никаких подтверждений их причастности к данному инциденту пока нет. Также не исключено, что нападение на охранников было спровоцировано бытовыми разборками и вовсе не имеет отношения к политическому противостоянию.

Three police officers who were guarding the Myanmar-China gas pipeline in Tawma Village in #Mandalay Region’s Kyaukse were killed in a knife attack by unknown perpetrators on the morning of May 5. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/rJOFdQ9P74 — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) May 5, 2021

Таиланд

В районе Кронг-Пинанг провинции Яла на юге страны 4 мая в ходе двухчасовой перестрелки между силами безопасности и членами вооруженной сепаратистской группировки были убиты два боевика и один рейнджер.

Объединенное подразделение добровольцев, полиции и военных проверяли две деревни, в которых предположительно скрывались преступники. Один разыскиваемый мужчина по имени Ван Асан Асу из города Яла успел сдаться. В то время как другие боевики открыли огонь.

YALA: Two insurgents and a ranger were killed in a firefight between a government security force and armed militants in Krong Pinang district on Tuesday afternoon, police said. #BangkokPost #Thailand https://t.co/YOsxC27hYy — Bangkok Post (@BangkokPostNews) May 5, 2021

Правоохранители пока не установили к какой именно группировке относятся нарушители. Но в последнее время наиболее активными являются салафиты из очень закрытого объединения «Рунда Кумпулан Кечил» (Малые патрульные подразделения, РКК), которые прошли спецподготовку на территории Индонезии.

Нападения на юге Таиланда, где проживают преимущественно малайцы-мусульмане, не останавливаются, несмотря на формальное прекращение огня и продолжающиеся контакты на уроне «технических групп».

Полноценные мирные переговоры между тайским правительством и крупнейшей сепаратистской группировкой «Национальный революционный фронт» (BRN) должны возобновиться в этом месяце в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Филиппины

5 мая в муниципалитете Пиягапо провинции Южный Ланао на военный патруль напали более 20 боевиков террористической группировки «Мауте», аффилированной с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

В результате двухчасовой перестрелки военным удалось ликвидировать одного боевика по имени Сарип. Террорист был родом из города Бутиг провинции Южный Ланао, как и основатели группировки братья Абдулла и Омар Мауте, которые были убиты во время осады Марави в 2017 году.

Henchman of Maute founders killed in Lanao hostilities https://t.co/zQqxN45I41 — THE SUN MONITOR (@MindanaoSun) May 6, 2021

Местные жители также подтвердили, что отступившие боевики забрали трех раненых соратников, которые были опознаны как Мусиб, Солайман и Сахид.

С января 2021 года силы безопасности нейтрализовали в общей сложности 12 членов группировки «Мауте», шесть из которых были убиты, а еще шесть сдались сами.

1 Организация запрещена на территории РФ.