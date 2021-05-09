Семья Бари Алибасова потратила 58 миллионов рублей на лечение продюсера

Москва, 9 мая. Продюсер группы «На-на» Бари Алибасов тяжело болен и сейчас может передвигаться только в инвалидном кресле. Лечение и уход за артистом обходятся его семье в круглую сумму.

Три месяца назад артист улетел вместе со своим сыном в Калининград, где сейчас проходит реабилитацию. После неудачного падения и перелома Алибасов оказался в инвалидном кресле. Кроме того, у продюсера начались серьезные проблемы с памятью, поэтому ему иногда трудно справиться с элементарными вещами.

Все заботы по лечению и уходу за артистом легли на плечи его сына. По словам адвоката семьи Александра Бенхина, Алибасов-младший старается сделать все, чтобы поставить отца на ноги. На здоровье своего именитого родителя он уже потратил 58 млн рублей.

В эту сумму включена и недавно купленная недвижимость в Петрово-Дальнем. В новом доме для продюсера будет сделана инфракрасная сауна для прогрева спины, соляная комната и лечебный кабинет, в котором будут собраны устройства для тренировки памяти.

«К Бари Каримовичу будет приставлена охрана, также через друзей нашли профессионального реабилитолога — женщина проживает в Донецке, но уже срочно вылетела в Калининград к ВИП-пациенту», — рассказывал «СтарХиту» адвокат Александр Бенхин.

Алибасову-младшему сейчас приходится очень нелегко. Уход за тяжелобольным отцом обходится ему в круглую сумму, кроме того, он может лишиться миллиона рублей по решению суда. Именно эту сумму требует народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина с сына продюсера в качестве моральной компенсации за оскорбление чести и достоинства.