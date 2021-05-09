Путин объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

Москва, 9 мая. Глава российского государства Владимир Путин в рамках парада Победы в российской столице объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Путин принимает участие в параде Победы на Красной Площади в Москве. День Победы всегда будет для России священным праздником, подчеркнул он.

На празднование 9 Мая в Россию прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Это единственный иностранный лидер, который в этом году посетил парад по случаю 76-летия победы в Великой Отечественной войне.