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Путин объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

  /   Обновлено: 09 мая 2021 10:33
Политика
Путин объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
kremlin.ru

Москва, 9 мая. Глава российского государства Владимир Путин в рамках парада Победы в российской столице объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Путин принимает участие в параде Победы на Красной Площади в Москве. День Победы всегда будет для России священным праздником, подчеркнул он.

На празднование 9 Мая в Россию прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Это единственный иностранный лидер, который в этом году посетил парад по случаю 76-летия победы в Великой Отечественной войне.

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