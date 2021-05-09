Перечислены страны, где готовы принять привитых российскими вакцинами туристов

Москва, 9 мая. Многие страны готовы принимать туристов, привитых российскими вакцинами от коронавируса. СМИ узнали, куда можно поехать после прививки.

Греция готова принимать привитых российскими вакцинами граждан. То же самое касается Хорватии и Болгарии. Последняя при этом ввела «срок годности» сертификатов о прививке и справок о наличии антител. Он составляет 180 дней. При посещении Болгарии от туристов потребуется целый пакет документов.

Шри-Ланка разрешила въезд привитых российскими вакцинами. Однако таким туристам предстоит сдать тест на коронавирус за свой счет. Пока медики не предоставят результат, иностранцу придется находиться в специальном обсерваторе. Черногория и Сейшельские острова тоже принимают привитых российскими вакцинами.

К тому же вакцинированные россияне могут улететь на Кипр. Власти республики приняли такое решение еще в конце апреля, заявил председатель госкомитета по туризму Саввас Пердиос. Кипр принимает привитых «Спутником V». Это первый российский препарат от коронавируса.