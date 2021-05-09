Ольга Дроздова ушла из театра «Современник» и из актерской профессии

Москва, 9 мая. Актриса Ольга Дроздова ушла из «Современника» после 32 лет работы в театре. Об этом сообщил ее муж, актер Дмитрий Певцов.

Певцов посвятил уходу супруги из театра пост в Instagram, чтобы избежать сплетен и недомолвок. Он подчеркнул, что Дроздова покинула «Современник» не из-за смены руководства, малой занятости или каких-либо других внешних причин.

«Причина в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актерской профессии», — отметил Певцов.

По словам актера, его жена серьезно занимается педагогической деятельностью и руководит актерской кафедрой в Институте современного искусства. Еще одним фактором, побудившим Дроздову покинуть театр, стали проблемы в воспитании 13-летнего сына, переживающего переходный возраст.

«На мой взгляд, Ольга сейчас важнее и нужнее своему сыну, чем своему театру», — подытожил супруг актрисы.

Ольга Дроздова отметила 56-летие 1 апреля. Дмитрий Певцов поздравил супругу с днем рождения необычным способом.