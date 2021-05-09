Путин назвал День Победы священным для России праздником

Москва, 9 мая. День Победы всегда будет для России священным праздником, заявил глава РФ Владимир Путин.

Общество будет помнить, что «величественный подвиг в Победе над нацизмом совершил советский народ», добавил глава РФ. Сегодня Владимир Путин принимает участие в параде Победы на Красной Площади в Москве. Метеоусловия позволили провести воздушную часть мероприятия.

Вместе с Владимиром Путиным на Красной площади находится президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Это единственный иностранный лидер, который прибыл на празднование Дня Победы в РФ в этом году.