Шойгу поприветствовал парадные расчеты на Красной площади

Москва, 9 мая. Парад в честь Великой Победы на Красной площади начался с приветствия министра обороны России Сергея Шойгу.

Глава Минобороны РФ традиционно перекрестился перед началом и направился к центру площади для принятия доклада о готовности к параду.

Теперь начинается объезд парадных расчетов, в ходе которого Шойгу поприветствует российских военнослужащих.

Ранее ФАН сообщал о том, в Москве стартовал военный парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвуют свыше 12 тысяч военнослужащих, а также более 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.