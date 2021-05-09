Уникальный расчет казаков-буддистов примет участие в параде Победы

Москва, 9 мая. Исповедующие буддизм казаки примут участие в московском параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Трое казаков-буддистов войдут в состав парадного расчета Всевеликого войска Донского и пройдут по Красной площади. Об этом заявил старший администратор «Золотой обители Будды Шакьямуни» Йонтен гелонг в интервью РИА Новости.

«Мы их благословили согласно древней традиции», — отметил Йонтен гелонг.

По его словам, проводы казаков в российскую столицу для участия в параде Победы ранее состоялись в Центральном хуруле Калмыкии.

Прямую трансляцию парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ведет Федеральное агентство новостей.