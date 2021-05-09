Установлена личность пассажира разбившегося на Камчатке вертолета Ми-2

Петропавловск-Камчатский, 9 мая. Вторым погибшим во время крушения вертолета Ми-2 на территории Камчатского края оказался знакомый пилота, сообщил источник ФАН в Росавиации.

По предварительным данным, мужчина был частным рыбопромышленником и попросил командира судна подвезти его вместе с грузом, что является нарушением — руководство завода не давало на это разрешение. Сам Ми-2 принадлежал местному жителю — командиру судна, сотруднику «Озеновоского рыбоконсервного завода №55». Завод арендовал у него вертолет.

Предприятие было включено в заявку эксплуатанта. Последний вылет, обернувшийся трагедией, осуществлялся в личных целях, никакого задания от завода не поступало. Следователи уже возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц», на место ЧП выехали представители СК.