Ставки по вкладам могут обогнать инфляцию на фоне конкуренции банков

Москва, 9 мая. Доходность банковских вкладов во второй половине 2021 года может превысить инфляцию из-за роста конкуренции банков за вкладчиков.

Старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова отметила, что банки осознают необходимость нарастить базу фондирования на долгосрочную перспективу с целью наращивать кредит. По словам эксперта, важнейшим ресурсом с этой точки зрения выступают вклады населения.

Максимальная процентная ставка по депозитам выросла с 4,3% в октябре 2020 года до 4,7% в апреле текущего года, уточнила специалист. Она считает, что ставки в основном будут расти на долгосрочные депозиты, которые позволят банкам привлечь средства на фиксированный долгий срок, передает «Российская газета».

Представитель инвестфонда ANIF в России Сергей Григорян ранее отметил, что риск потери денег существует даже в надежном банке. Он напомнил, что государство страхует счета физических лиц не выше определенной суммы.