Новинки фильмов о Великой Отечественной войне: топ-5 лучших

Фильмы, посвященные Великой Отечественной войне, всегда оставляют неизгладимое впечатление. Несмотря на то что самые страшные эпизоды несравнимы с тем, что было на самом деле, эти картины все же могут погрузить нас в ту атмосферу.

Военное кино снимают уже много лет, оставляя будущему поколению память о тех кровопролитных днях.

ФАН собрал топ-5 картин, премьера которых состоялась или только состоится в 2021 году.

Девятаев

Это реальная история о летчике-истребителе Михаиле Дявятаеве, который совершил побег из концлагеря врага на угнанном им бомбардировщике.

Летом 1944 года Михаил Дявятаев попадает в плен и перед ним встает выбор: вернуться в небо, но воевать за врага или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Верный Родине летчик решается на третий путь — побег. С острова, на котором находился Девятаев, бежать нельзя, но можно улететь. Отчаянный солдат решает совершить самый дерзкий побег в военной истории на вражеском бомбардировщике.

Главную роль сыграл актер Павел Прилучный.

Кадр из фильма «Девятаев» /

Счастье мое

Картина основана на реальных событиях: молодые артисты выступали перед бойцами Красной армии под свист немецких пуль. Война настигла их во время одного из представлений, и теперь они вынуждены отступать вместе с армией.

Артисты уже привыкли жить под обстрелами и готовы на любые жертвы, чтобы помочь фронту, — даже пожертвовать собой. Они задумали диверсию прямо на концерте в тылу врага. Это история об отваге, дерзости, любви и хитрости советских артистов, которые, вопреки страху, помогали советской армии не только творчеством.

Режиссер фильма — неоднократный лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти.

Кадр из фильма «Счастье мое» /

Литвяк

Этот фильм рассказывает о жизни самой результативной женщины-пилота Второй мировой войны Лидии Литвяк.

Ее полк летал на истребителях Як-1, именно на них летчики-истребители прикрывали штурмовиков, транспортников и наземные войска. Они сражались над Сталинградом, Ростовом и Миус-фронтом. Сходились в схватках с немецкими истребителями, бомбардировщиками и разведчиками. В 1943 году в свои неполных 22 года Лидия Литвяк поднялась в небо последний раз: она погибла в бою над Миус-фронтом.

Кадр из фильма «Литвяк» /

Сохрани жизнь

Это короткометражный фильм об отряде партизан, которым необходимо пробраться через тыл врага и доставить советским солдатам важную информацию. Именно от нее зависят жизни многих людей. Все усложняется, когда у Татьяны, медсестры отряда, начинаются родовые схватки. Оказавшись на грани обнаружения, отряду приходится принять важное решение.

Картина создавалась к 75-й годовщине Великой Победы и должна была выйти в начале мая, но из-за пандемии премьерный показ отложили.

Кадр из фильма «Сохрани жизнь» /

Летчик

Действие фильма разворачивается в декабре 1941 года. Советский военный летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Через считанные минуты его подбивает вражеский истребитель, Николай чудом приземляется на лесную поляну.

Раненому парню предстоит пройти огромный путь, чтобы вернуться к любимой, образ которой согревает его в лютый мороз.

Кадр из фильма «Летчик» /

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