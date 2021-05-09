Путин и Рахмон вышли на Красную площадь перед началом парада Победы

Москва, 9 мая. Президент России Владимир Путин вместе со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном вышли на Красную площадь, где состоится парад Победы.

Российский лидер поприветствовал ветеранов перед парадом. Как уточнили в Кремле, президент Таджикистана стал единственным иностранным лидером, который приехал на День Победы в Москву в этом году.

Ранее сообщалось, что Вечный огонь зажгли у памятника советскому солдату-освободителю в Братиславе. Вечный огонь зажгли на территории военно-мемориального комплекса Славин.