Американо-украинские военные учения начались в акватории Черного моря

Киев, 9 мая. Целью начавшихся утром 9 мая маневров с участием корабля береговой охраны США названа отработка слаженности действий американских и украинских военнослужащих.

Ход начавшихся учений прокомментировали в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

«Американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях», — сказано в опубликованном релизе.

В нем же отмечается, что встреча флагмана морской охраны Госпогранслужбы Украины с кораблем береговой охраны США «Hamilton» состоялась на удалении около 100 морских миль (порядка 160 километров – Прим. ред.) от порта Одессы, в акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, каким образом Киев планирует усилить свои ВМС для противостоянии России.