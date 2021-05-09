Участниками парада Победы в Екатеринбурге стали более 2,5 тысячи человек

Екатеринбург, 9 мая. Более 2,5 тысячи человек и свыше 100 единиц техники прошли парадом по улицам Екатеринбурга в честь 76-й годовщины завершения Великой Отечественной войны (ВОВ).

Зрители могли увидеть в колоннах кавалеристов, одетых в форму Красной армии времен ВОВ. Также в параде были задействованы боевые машины танков БМПТ-2 «Терминатор», сообщает ТАСС.

В честь празднования Дня Победы на центральную площадь Екатеринбурга вышли тысячи человек. Парад традиционно начался с объезда ветеранами пеших расчетов. Пришедшие на праздник граждане встретили их аплодисментами.

Главный военный парад Российской Федерации стартовал на Красной площади в Москве. Его возглавляет главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Принимает торжественное шествие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.