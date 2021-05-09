Эксперт по лжи оценила реакцию Валерия Меладзе на скандал с братом и Лорак

Москва, 9 мая. Певец Валерий Меладзе красноречиво отреагировал на вопрос о скандальном заявлении Ани Лорак о его брате. Об этом заявила эксперт по лжи Светлана Филатова.

Лорак в программе «Судьба человека» намекнула на непристойное предложение от Константина Меладзе на заре карьеры. Звездный брат продюсера резко отреагировал на вопрос об этом от журналистки. Филатова проанализировала видео с реакцией Меладзе, отметив, что певец изобразил удивление, но нахмуренные брови и выставление лба вперед говорят о неприязни и отвращении к собеседнику.

Эмоциональная реакция Меладзе на скандал противоречит поведению человека, который уверен в своей правоте, отмечает профайлер. Вместо разбора ситуации по фактам с опровержением каждого из них певец обвиняет журналистку в непрофессионализме и неумении задавать вопросы. Этим, по словам Филатовой, Меладзе серьезно «подставляет» брата.

«Смотрите, как он себя ведет. Ему задают вопрос. Он злится, топчется – это сигнал, что тело хочет убежать. Он испугался. Чего бояться, если твой брат невиновен? Сразу идет агрессивная реакция. Это очень странно. Он пытается переложить ответственность на журналистку, наказать ее. Идет агрессия вместо «разруливания». Так действуют, когда сказать нечего. Агрессивная реакция – можно сказать, признание вины», - сказала профайлер на своем YouTube-канале.

Также Филатова оценила мимику и жесты самой Лорак во время скандального интервью. В поведении звезды эксперт не усмотрела признаков лжи. Она обратила внимание на невербальное стремление певицы уйти от прямого ответа, выражение лица, нервный смех и характерные жесты отталкивания и уклонения.

«Отклонение – признак того, что ей это не понравилось. Ее это испугало, вызвало печаль. Это был ее метод борьбы с ситуацией, она так с ней боролась: просто ушла, или ее «ушли», - рассказала Филатова.

Мнения знаменитостей о скандальных откровениях Лорак разделились. Друзья и коллеги Меладзе назвали озвученное абсолютно невозможным, тогда как сторонние представители шоу-бизнеса допустили, что харассмент имел место. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал подобное характерным для шоу-бизнеса.