Главный военный парад России в честь Дня Победы стартовал на Красной площади в Москве

Москва, 9 мая. Парад Победы, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в столице России на Красной площади.

В этом году в главном военном параде участвуют свыше 12 тысяч военнослужащих, а также более 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Всего по площади промаршируют 37 парадных расчетов.

Возглавляет парад главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а принимает министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Увидеть прямую трансляцию главного военного парада можно по ссылке.

Всего в День Победы военные парады проходят в 28 городах России. Второе по численности военное шествие началось в Санкт-Петербурге. На него были приглашены ветераны-фронтовики, которые в целях безопасности были вакцинированы.

Ранее ФАН также сообщал, что в 2021 году на параде Победы в Москве можно будет увидеть множество военных новинок.