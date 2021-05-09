Число погибших при взрыве у школы для девочек в Кабуле выросло до 58

Кабул, 9 мая. Количество жертв взрыва, произошедшего возле школы для девочек в столице Афганистана, выросло до 58 человек. Также медики оказывают помощь 150 пострадавшим.

Трагедия случилась в шиитском районе города. Президент страны назвал инцидент терактом, однако ни одна из организаций до сих пор не взяла на себя ответственность за взрыв. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Семьи погибших выдвинули претензии в адрес правительства Афганистана и западных держав. Их обвиняют в том, что они не смогли прекратить насилие внутри страны.

Ночью поступали сообщения о том, что количество погибших в результате взрыва выросло до 55, писал ФАН.