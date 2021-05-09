Переехавший в РФ украинец снял на видео удивившую его Россию

Москва, 9 мая. Украинский блогер переехал жить в Россию и показал, что удивило его в этой стране. Мужчина сравнил увиденное с европейскими странами и США.

Автор блога «Живущий в России украинец» снял на видео прогулку по населенному пункту в 130 км от Москвы (судя по всему, в Тверской области). Блогер, покинувший Украину пять лет назад, иронично заявил, что намерен показать «грязь, бомжей, разруху и прочие ужасы жизни в РФ». Однако вместо этого в кадр попали велодорожки и зеленые насаждения, а также аккуратные частные и многоквартирные дома (судя по всему, не из дешевых).

«Пугали, запугивали. Нет, ребята, это какая-то другая страна. Может, я где-то в телепорт прошел? Я даже не верю, что это Россия. Вы сами-то в это верите? Я вот с трудом», – заявил блогер.

Украинец пришел в восторг от российского благоустройства и пейзажей, заявив, что увиденное его завораживает. Он выразил недоумение в связи с тем, что в интернете (особенно западном и украинском сегментах) делают акцент на плохой стороне реалий РФ. Мужчина отметил, что негативные проявления российской жизни быстро тиражируются в СМИ и соцсетях, тогда как красоты и преимущества старательно замалчиваются.

«Ощущение, что я нахожусь не в России, а где-то в Финляндии, может быть еще где-то в Европе. Даже указатели такие, каких я никогда не видел. Интересно, как здесь живется россиянам?» – высказался украинец, пройдя вдоль частных домов.

Заметив среди деревьев логотип немецкого автомобильного бренда возле автосалона, мужчина сравнил Россию с «какой-то Германией». Отсутствие сплошных металлических оград и современные ангары вызвали у него ассоциацию с Соединенными Штатами. Затем блогер отправился за пределы жилого района в лес, в очередной раз восхитившись увиденным.

«Вот такая она, Россия. Почему такое никто не показывает в интернете?» – заявил украинец в финале видео.

Украинцы регулярно эмигрируют в Россию в поисках лучшей жизни. Выходцы из восточных регионов страны предпочитают РФ Польше и остальной Европе. Ранее ФАН публиковал интервью с одесситом, переехавшим в российский Крым. Мужчина рассказал, что больше всего удивляет украинцев на полуострове после его воссоединения с РФ.