Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 10:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:37
Армия
Путин отметил решающую роль советского народа в победе над нацизмом
10:36
Общество
На Камчатке нашли сгоревший вертолет Ми-2. События дня
10:35
Армия
В Сети появились подробности военной операции по освобождению Крыма
10:30
Общество
Якутские артисты исполнили песню «День Победы» на родном языке
10:29
Политика
Экс-премьер Украины назвал фантазией условие Кравчука для нормализации отношений с РФ
10:29
Происшествия
Петербуржца с огнестрельным ранением в висок обнаружили в салоне иномарки
10:25
Политика
Китай осудил использование прав человека со стороны США
10:25
Происшествия
Спасатели потушили полыхающий жилой дом в крымском селе Табачное
10:24
Шоу-бизнес
Семья Бари Алибасова потратила 58 миллионов рублей на лечение продюсера
10:24
Политика
Путин объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
10:23
Происшествия
Дана Борисова помогла поймать мошенников в Пулково
10:21
Общество
Перечислены страны, где готовы принять привитых российскими вакцинами туристов
10:20
Общество
Ольга Дроздова ушла из театра «Современник» и из актерской профессии
10:20
Политика
Путин назвал День Победы священным для России праздником
10:19
Армия
Шойгу поприветствовал парадные расчеты на Красной площади
10:16
Армия
Уникальный расчет казаков-буддистов примет участие в параде Победы
10:16
Происшествия
Установлена личность пассажира разбившегося на Камчатке вертолета Ми-2
10:12
Экономика
Ставки по вкладам могут обогнать инфляцию на фоне конкуренции банков
10:12
Общество
Трансляцию парада Победы покажут в метро Москвы
10:08
Политика
Путин и Рахмон вышли на Красную площадь перед началом парада Победы
Все новости

Переехавший в РФ украинец снял на видео удивившую его Россию

  /   Обновлено: 09 мая 2021 10:23
Общество
Переехавший в РФ украинец снял на видео удивившую его Россию
Пресс-служба Общероссийского народного фронта

Москва, 9 мая. Украинский блогер переехал жить в Россию и показал, что удивило его в этой стране. Мужчина сравнил увиденное с европейскими странами и США.

Автор блога «Живущий в России украинец» снял на видео прогулку по населенному пункту в 130 км от Москвы (судя по всему, в Тверской области). Блогер, покинувший Украину пять лет назад, иронично заявил, что намерен показать «грязь, бомжей, разруху и прочие ужасы жизни в РФ». Однако вместо этого в кадр попали велодорожки и зеленые насаждения, а также аккуратные частные и многоквартирные дома (судя по всему, не из дешевых).

«Пугали, запугивали. Нет, ребята, это какая-то другая страна. Может, я где-то в телепорт прошел? Я даже не верю, что это Россия. Вы сами-то в это верите? Я вот с трудом», – заявил блогер.

Украинец пришел в восторг от российского благоустройства и пейзажей, заявив, что увиденное его завораживает. Он выразил недоумение в связи с тем, что в интернете (особенно западном и украинском сегментах) делают акцент на плохой стороне реалий РФ. Мужчина отметил, что негативные проявления российской жизни быстро тиражируются в СМИ и соцсетях, тогда как красоты и преимущества старательно замалчиваются.

«Ощущение, что я нахожусь не в России, а где-то в Финляндии, может быть еще где-то в Европе. Даже указатели такие, каких я никогда не видел. Интересно, как здесь живется россиянам?» – высказался украинец, пройдя вдоль частных домов.

Заметив среди деревьев логотип немецкого автомобильного бренда возле автосалона, мужчина сравнил Россию с «какой-то Германией». Отсутствие сплошных металлических оград и современные ангары вызвали у него ассоциацию с Соединенными Штатами. Затем блогер отправился за пределы жилого района в лес, в очередной раз восхитившись увиденным.

«Вот такая она, Россия. Почему такое никто не показывает в интернете?» – заявил украинец в финале видео.

Украинцы регулярно эмигрируют в Россию в поисках лучшей жизни. Выходцы из восточных регионов страны предпочитают РФ Польше и остальной Европе. Ранее ФАН публиковал интервью с одесситом, переехавшим в российский Крым. Мужчина рассказал, что больше всего удивляет украинцев на полуострове после его воссоединения с РФ.

украина россия украинец жизнь в россии украинец в россии
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 238962 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 214948 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 147248 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 111552 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Политика 73644 6 мая 2021
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Все новости / Общество / Переехавший в РФ украинец снял на видео удивившую его Россию
Рейтинг@Mail.ru