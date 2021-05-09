Смертельный пожар произошел в частном доме в Перми

Пермь, 9 мая. Крупный пожар в Перми унес жизни нескольких человек. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.

Трагедия произошла рано утром в Свердловском районе. В частном доме с мансардой по улице Старцева разгорелся пожар. Сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место происшествия. Пожар был ликвидирован менее чем за час. Площадь возгорания составила 64 кв метра. Известно, что в пожаре погибли люди. Более подробной информации пока нет. В настоящее время на месте ЧП работают следователи. Они выясняют обстоятельства трагедии.

Чиновники в ХМАО стали фигурантами уголовного дела из-за пожара с погибшими детьми, сообщал портал URA.RU. Следователи усматривают признаки халатности в действиях мэрии Пыть-Яха.