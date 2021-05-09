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Ольга Бузова призналась, что запретила своей семье говорить с прессой о госпитализации

Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что запретила своей семье говорить с прессой о госпитализации
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 9 мая. Поющая телеведущая Ольга Бузова, которая на днях перенесла операцию, уже вернулась домой и активно записывает видео для поклонников в своем Instagram-аккаунте.

Звезда «Дома-2» обрушилась с гневной тирадой на всех, кто скептически отнесся к ее госпитализации. Многие не поверили сообщениям об экстренной операции Бузовой и решили, что это очередной пиар-ход.

Кроме того, пользователей Сети насторожило, что о хирургическом вмешательстве не знала семья артистки. В день госпитализации Бузовой журналисты связались с ее матерью, однако женщина заявила, что не в курсе никакой операции дочери.

По словам Бузовой, она сразу же позвонила близким и сообщила о своем состоянии, но запретила им общаться с прессой. Певица призналась, что отец и мать хотели приехать к ней в клинику, однако она была категорически против.

«Пятого мая в 09:00 я написала сообщение маме, папе, сестренке и всей моей команде, что меня повезли. И как же мне было больно за мою семью, которых начали обвинять, что они не в курсе и так далее. Я всей своей семье запретила строго-настрого что-либо говорить и комментировать, потому что со здоровьем не шутят», — заявила звезда.

Причину госпитализации Ольга Бузова держит в секрете, однако она уточнила, что операцию проводили под общим наркозом. После хирургического вмешательства певица жаловалась на боли по всему телу и трехдневную повышенную температуру. Врач-хирург Анна Калеганова рассказала, что подобные симптомы характерны для реабилитационного периода после липосакции.

здоровье бузова дом-2 певица
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