Крушение вертолета Ми-2 на Камчатке могло произойти из-за отказа техники

Петропавловск-Камчатский, 9 мая. Названа предварительная причина катастрофы с участием вертолета Ми-2.

Вероятной причиной падения вертолета Ми-2 мог стать отказ техники, сообщает источник ФАН. Обстоятельства, которые привели к трагедии, окончательно установят специалисты Межгосударственного авиационного комитета, которые еще не добрались до места происшествия.

Воздушное судно потерпело крушение в труднодоступном районе в 12,5 км от Петропавловска-Камчатского. Следователи добираются до места аварии по воздуху, писал ФАН.